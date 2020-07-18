В России погибла фигуристка Екатерина Александровская: девушка выпала из окна
В Москве погибла известная фигуристка Екатерина Александровская. Причиной смерти 20-летней девушки стало падение из окна.
О гибели Александровской, выступающей за Австралию, сообщает телеграм-канал "112". Несчастный случай произошел в ночь с 17 на 18 июля.
Читайте также: Умер легендарный футболист "Динамо" Владимир Лозинский
Сообщается, что девушка выпала из окна с 6-го этажа. Тело обнаружили под окнами дома.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Девушка совершила самоубийство?
Гибель фигуристки ТАСС подтвердили в правоохранительных органах. Предварительная причина гибели – самоубийство.
"Тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома на улице 1905 года. Предварительная причина гибели – самоубийство", – сказал собеседник агентства.
ТАСС информирует, что девушка оставила записку со словом "люблю".
По словам источника ТАСС, ранее девушка уже пыталась покончить с собой после перенесенной травмы.