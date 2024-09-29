На чемпионате мира по футзалу определились первые два полуфиналиста. В первом четвертьфинальном противостоянии Бразилия обыграла Марокко (3:1), а во втором Украина победила Венесуэлу (9:4), пишет 24 Канал.

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Второй выход в полуфинал

Для "сине-желтых" это второй в истории выход в полуфинал за все время выступлений на Мундиалях. Впервые такого успеха украинцы достигли в 1996 году. Тогда в полуфинале сборная Украины уступила Испании (1:4), а в матче за "бронзу" минимально проиграла России (2:3).

Результаты Украины на чемпионатах мира

1992 (Гонконг) – не участвовала

1996 (Испания) – 4 место

2000 (Гватемала) – не вышла в финальный турнир

2004 (Тайвань) – 6 место

2008 (Бразилия) – 8 место

2012 (Таиланд) – 5 место

2016 (Колумбия) – 13 место

2021 (Литва) – не вышла в финальный турнир

Когда Украина будет играть в полуфинале

В полуфинальном матче сборная Украины сыграет против Бразилии. На счету "селесао" пять чемпионских титулов: (1989, 1992, 1996, 2008, 2012). Кроме того, бразильцы на чемпионатах мира завоевали одно "серебро" (2000) и две "бронзы" (2004, 2021).

В Узбекистане "селесао" еще не проигрывали. Они без проблем выиграли группу В и вышли в 1/8 финала. На групповой стадии бразильцы поочередно деклассировали Кубу (10:0), Таиланд (9:1) и Хорватию (8:1).

В 1/8 финала Бразилия разгромила Коста-Рику со счетом 5:0. А в четвертьфинале без проблем обыграла Марокко 3:1. Поэтому пройти такого соперника украинцам будет очень сложно.

Полуфинальный матч Украина – Бразилия состоится 2 октября. Поединок в Ташкенте на "Humo Arena" начнется в 18:00 по киевскому времени. К сожалению, из-за дисквалификации у "сине-желтых" не сыграет Назар Швед.