"Сине-желтые" одержали уверенную победу со счетом 9:4. Это позволило нашей команде уже повторить лучший свой результат в истории, которого Украина достигала в далеком 1996 году.

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Настроены на борьбу против главного фаворита

Такой успех прокомментировал тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко. Он в интервью для УПЛ ТВ заявил, что "сине-желтые" не собираются останавливаться и поделился ожиданиями от поединка против Бразилии.

"Уровень футзала растет, игроки могут гордиться своим достижением. Но останавливаться не хотим, будем настраиваться на позитив в полуфинале. Мы еще на чемпионатах мира никогда не обыгрывали команды из Латинской Америки, поэтому никаких мыслей, мол, мы фавориты с Венесуэлой не было. С Бразилией может быть любой результат.

Бразилия? Нет сборных, которые не проигрывают. У нас с ними был контрольный матч, мы проиграли, но действовали достойно. Были ошибки, которые можно убрать. Будем выходить и играть, постараемся одержать победу", – сказал Косенко.

Интересно. На Мундиале-1996 Александр Косенко был игроком сборной Украины, поэтому он стал первым специалистом, который доходил до полуфинала чемпионата мира с "сине-желтыми" в роли футзалиста и тренера.

Отметим, что 1/2 финала состоится 2 октября в 18:00. Последний раз команды встречались между собой 15 апреля и тогда бразильцы одержали победу со счетом 7:2.