Легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Лозинский умер на 66-м году жизни. Динамовец не смог преодолеть тяжелую болезнь, которая беспокоила его в последние годы.

Об этом в своем Facebook написал экс-президент ПФЛ Святослав Сирота.

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"Владимир Федорович Лозинский (1955 – 2020). Вечная память", – подписал Сирота свой пост.

Что известно о Владимире Лозинском

Лозинский был ключевым защитником "Динамо" в 70-80-х годах. Вместе с командой он завоевал три титула чемпиона СССР, два Кубка СССР. На его счету четыре поединка за сборную страны.

После девяти лет в киевском клубе Владимир перешел в "Металлист", а затем поиграл в "Кривбассе" и "Кремне", где и закончил свою карьеру.

Лозинский также работал главным тренером "Кремня", киевского ЦСКА, полтавской "Ворсклы", а в последние годы возглавлял Национальную сборную Украины среди ветеранов.