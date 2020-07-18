У Москві загинула відома фігуристка Катерина Александровська. Причиною смерті 20-річної дівчини стало падіння з вікна.

Про загибель Александровської, яка виступає за Австралію, повідомляє телеграм-канал "112". Нещасний випадок став у ніч з 17 на 18 липня.

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Повідомляється, що дівчина випала з вікна з 6-го поверху. Тіло виявили під вікнами будинку.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Дівчина скоїла самогубство?

Загибель фігуристки ТАСС підтвердили у правоохоронних органах. Попередня причина загибелі – самогубство.

"Тіло 20-річної Олександрівської було виявлено біля будинку на вулиці 1905 року. Попередня причина загибелі – самогубство", – сказав співрозмовник агентства.

ТАСС інформує, що дівчина залишила записку зі словом "люблю".

За словами джерела ТАСС, раніше дівчина вже намагалася накласти на себе руки після перенесеної травми.