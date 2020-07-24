Представник ультрас київського "Динамо" Декстер невдовзі після зустрічі фанатів з Ігорем Суркісом висловив те, що після призначення тренером команди Мірчі Луческу відчувають більшість прихильників "біло-синіх".

Його слова цитує "Главком" з посиланням на "Брутальний футбол."

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"Суркіс не дуже розуміє, в чому проблема. Він взагалі не розуміє, чому люди незадоволені. Він готовий проковтнути все, що Мірча Луческу говорив до цього. Схоже, що він не розглядав інших кандидатур. Виглядає, що Ігор Михайлович вважає клуб своєю іграшкою. Вважає, що може грати з нею, як захоче, а всі люди, що ходять на стадіон, просто спостерігачі. Прикро, що так, але, схоже, саме це він мав на увазі", – сказав Декстер.

Ми не залишимо це просто так. Вчора дзвонили люди з усієї України і не тільки України. Кажуть, що у них всередині все обірвалося, вони не знають, як далі вболівати за цей клуб при такому головному тренері. Потрібно розуміти, що проблема не в тренері, а в людях, які його призначили. У нас шок. Ми до кінця вірили, що це якийсь тролінг, жарт, невдалий пранк.

Звільнення Михайличенка та призначення Луческу: коротко