Международный олимпийский комитет 28 марта 2023 года решил вернуть к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Правда, не все представители стран-агрессоров смогут выступать на международных турнирах, ведь для них предусмотрено немало ограничений.

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В ответ на это украинские власти решили, что наши спортсмены не будут участвовать в тех турнирах, куда допустили россиян и белорусов. Именно об этом заявил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов после заседания правительства.

Правда, чиновник в своих высказываниях оказался несколько неточным. Ведь пока что Кабмин поручил профильному Министерству молодежи и спорта проработать вопрос лишения спортивных федераций статуса национальной, если спортсмены, являющиеся членами этой федерации, будут выступать на соревнованиях, куда допустили россиян или белорусов. И министерство уже разработало соответствующий проект постановления КМУ "О внесении изменений в Положение о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 18.01.2012 № 22".

Редакция сайта 24 Канала пообщалась с замминистра Матвеем Бидным по этому поводу. Среди тем – скандальный проект постановления, наделавший столько шума. А также о бойкоте со стороны Украины соревнований, куда допустили россиян и белорусов. И предусмотренные наказания.

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О проекте постановления Кабмина

Где можно ознакомиться с проектом постановления?

Сейчас его нет в открытом доступе. Думаю, что на этой неделе оно будет принято, потому что согласовано со всеми органами. И уже отправлено в Кабмин.

Оно достаточно просто по содержанию. В положении есть исключительный перечень оснований, по которым можно федерацию лишить статуса национальной. Там просто добавлен еще один абзац – это участие в соревнованиях совместно со спортсменами из Российской Федерации и Республики Беларусь.

То есть в этом проекте постановления нет упоминания, что украинским спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях, где представлены спортсмены из России и Беларуси?

Нет. Это постановление определяет именно основания предоставления, порядок предоставления и порядок лишения такого статуса. То есть в документе определяется еще одно из оснований – участие в соревнованиях.

О поддержке спортивных федераций из-за возможных санкций

На сайте министерства есть информация о разработке вопроса поддержки национальных федераций, в отношении которых могут быть введены санкции. То есть, это будет отдельный проект постановления или решения Министерства?

Мы говорим, что сейчас нас много упрекают в контраргументе относительно неучастия, что мы ликвидируемся и освобождаем дорогу представителям агрессора. Это совсем не так. И мы совсем не говорим, что мы должны исчезнуть и не ехать на соревнования. Мы своим поведением, своими поступками должны подчеркнуть, что проведение соревнований с участием россиян и белорусов – оно не допустимо, не уместно. И в таких соревнованиях нельзя участвовать.

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Есть бюджетный кодекс и есть порядок использования бюджетных средств. И мы понимаем, что за нашу позицию в федерации могут наложить определенные санкции. То есть приехала команда, обещали, что там не будет россиян, и вот "здрасьте". Команда снимается с участия в соревнованиях. Понятно, что применяются санкции. И мы рассматриваем возможности, как компенсировать эти расходы федерациям.

Украинские фехтовальщики могут пострадать из-за допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям / фото Федерации фехтования Украины

Не говорим, что команда, даже если туда едут россияне, туда не едет. Нет. Едут наши представители, они протестуют. Они фиксируют все нарушения. Наша команда должна туда ехать, показывать и на примере доказывать, что никакой нейтральности в этом случае быть не может. И подчеркивать почему. Там где-то флаг, там символы национальные, где-то спортсмены, которые являются служащими силовых структур России или Беларуси.

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Что угрожает украинскому футболу из-за решения УЕФА в отношении Беларуси

Вопрос об Украинской ассоциации футбола и УЕФА. Сборную Беларуси допустили к участию в отборе на Евро-2024. При этом команда выступает не в нейтральном статусе. Она играет под своим флагом и гимном, но на нейтральной территории. Как Минмолодежьспорта видит выход из этой ситуации?

Мы на то и министерство, чтобы принимать решение. И лишение статуса национальной – это комиссия принимает решение. Но в этом случае, извините, футбол – это не мой профиль.

Позиция государства и позиция министерства – не могут представители наших официальных делегаций участвовать в соревнованиях, где допущены россияне и белорусы. Таким образом толеруя и легитимизируя их допуск к международным спортивным соревнованиям. И вообще к цивилизованному обществу. Везде, политика или культура, мы требуем, что допускать россиян нельзя. Так же и здесь.

Мы говорим, что если здесь участвуют россияне или белорусы, то ни один представитель нормальной цивилизованной страны участвовать в таком мероприятии не может. Он должен избегать и бойкотировать, своим примером показывая, что это недопустимо. И требовать того же от наших союзников, коллег, партнеров, которые также рассматривают жесткий ответ на это – демарш. И для того, чтобы у нас было моральное право это делать, мы не можем допустить каких-то сомнений. Мы должны быть жесткими в своих решениях и позициях.

Если подытожить, то предлагается сборной Украины по футболу не участвовать в отборе, пока там выступает сборная Беларуси?

А если они выйдут на поле вместе с ними? Ну, как смотреть друг другу в глаза? Как говорить, что должно быть достойное поведение друг к другу? О чем нам с ними говорить? Как можно вообще с ними сегодня в цивилизованном мире, с людьми, поддерживающими убийства и пытки, как можно с ними играть в какие-то игры? Фактически содействовать. Это таким образом происходит коллаборация с агрессором.

Сборная Украины по футболу может сняться с отбора на Евро-2024 из-за допуска Беларуси / фото УАФ

Если сборная Украины по футболу снимается с отбора, УЕФА и ФИФА со своей стороны дисквалифицируют Украину со всех международных соревнований. Ведь Украинская ассоциация футбола должна участвовать в соревнованиях, организуемых УЕФА и ФИФА. Готово ли министерство взять на себя ответственность за дисквалификацию всех украинских футбольных сборных со всех международных соревнований?

Конечно, министерство готово брать на себя ответственность за все принимаемые им решения. Если есть последствия решений, министерство тоже несет за это ответственность. Но о какой ответственности в этом случае идет речь?

Украинская ассоциация футбола получает деньги от УЕФА на развитие украинского футбола. Украинские клубы, выступающие в еврокубках, получают призовые за свои выступления. В сообщении Минмолодежьспорта говорится, что вы рассматриваете вопросы поддержки национальных федераций. А как быть с футбольными клубами, которые не смогут выступать в еврокубках?

Когда министерство выступает с поддержкой той или иной федерации, или общественной организации, мы рассматриваем эту поддержку исключительно с точки зрения социальной полезности. Поскольку поддержка, если мы говорим о ресурсной поддержке, идет за счет налогоплательщиков. И если государство что-то инвестирует куда-то, то оно инвестирует в обретение определенного социального блага.

В этом случае мы не рассматриваем вопрос поддержки. Сейчас мы рассматриваем, как мы будем сотрудничать с видами спорта, которые будут лишены возможности участвовать в международных соревнованиях.

Мы должны понимать, что, кроме спорта высших достижений, есть еще массовый спорт. Мы говорим о развитии спортивных клубов сегодня. И средства, которые закладываются на выступление на международных соревнованиях, вполне возможно перенаправить на развитие детского или массового спорта. Потому что война закончится. Нам потребуется резерв, нам нужны будут новые кадры, молодые спортсмены. Мы должны сегодня по государственному подходить к этому вопросу. Речь не идет, что мы должны кому-то компенсировать гонорар за непринятие участия в соревнованиях. Мы же понимаем, что нельзя сегодня так ставить вопрос.

Есть украинский футболист Руслан Малиновский, выступающий в чемпионате Франции. В этом же чемпионате выступает россиянин Александр Головин. Будет ли наказание для Украинской ассоциации футбола, учитывая, что член национальной сборной Украины выступает в турнире, где выступает россиянин?

Это решение принимает комиссия по предоставлению или лишению статуса национальной. Позиция Украинской ассоциации футбола – это очень важный вопрос. Мы понимаем, что во многих федерациях позиция профессионального спортсмена, если мы говорим о клубном спорте, и позиция ассоциации может быть совсем разной.

Это ведь не то чтобы просто наказывать. Мы говорим о принципе, подходе, понимании общей нашей позиции. А не наказание по формальным признакам.