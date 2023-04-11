Министерство молодежи и спорта Украины решило активнее сотрудничать со Службой безопасности в отношении отдельных украинских спортсменов. А все из-за их действий. Редакция сайта 24 Канала пообщалась с замминистра молодежи и спорта Украины Матвеем Бидным по поводу применения санкций против украинских спортсменов.

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Санкции против спортсменов-коллаборантов

Что именно подразумевается под этими санкциями?

Эта работа уже ведется давно. К сожалению, есть случаи коллаборации. Есть случаи, когда определенные спортсмены или тренеры на оккупированных территориях перешли на сторону врага. И сегодня сотрудничают с ними. Это единичные случаи. И поэтому тоже должны реагировать.

Мы можем предположить, что определенные действия наших членов спортивной семьи также можно трактовать как угрожающие нашему государству. К примеру, если кто-нибудь из наших ведущих спортсменов сейчас перейдет на ту сторону и начнет призывать, что "мы братья" и "нет никакой войны", отрицать факт агрессии. Это же будет действие, представляющее угрозу государственному суверенитету?

Да, но это не зависит от того, спортсмен он или не спортсмен.

Да, согласен. Просто мы очень часто, к сожалению, раньше недооценивали то влияние, которое спортсмены, как лидеры мнений, оказывают на общество. Может, не уделяли внимания вопросу национально-патриотического воспитания, что и какой месседж они несут в массы. Но не всегда их позиция государственна и конструктивна. В военное время нужно реагировать.

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К примеру, украинские теннисисты или теннисистки, решившие поучаствовать в теннисном турнире, куда допускают россиян или белорусов. Они не подпадают под эти ограничительные меры со стороны СБУ?

Определение того, что такое действия, которые несут угрозу – это не компетенция Министерства молодежи и спорта Украины. Именно поэтому это делает Служба безопасности Украины.

Фактически мы сотрудничаем с СБУ по очень многим направлениям. Они в курсе всего, что у нас происходит. Это уже их понимание, их компетенция давать такие определения.

К примеру, у нас есть спортсмены, которые в начале войны выехали якобы на соревнования за границу, а сами, нарушая закон Украины, прячутся сегодня. Они фактически сбежали. То есть использовали возможности того, что они были членами Национальной сборной Украины. Мы приняли решение, что таких спортсменов просто исключаем из членов сборной Украины.

И так же по каждому такому случаю мы оставляем за собой право сотрудничать и со Службой безопасности Украины, и с другими органами. И делать выводы. А оценку будут давать компетентные органы.

Речь идет о тех спортсменах, которые уже после начала полномасштабного вторжения выехали из Украины на учебно-тренировочные сборы или соревнования и не вернулись в Украину?

Да, такие тоже.

А те спортсмены, которые во время начала полномасштабного вторжения были за границей и не вернулись?

Мы никогда не думали, что столкнемся с ситуацией, когда нам придется зафиксировать историю, что кто-то куда-то сбежал, почему сбежал. И определять и давать правовые определения.

Понятно, что если он (спортсмен – 24 Канал) находился за границей, то у него есть срок, в течение которого он должен был вернуться. Зависит от того, он член штатной сборной или нет. Если он член штатной сборной, то сегодня он должен находиться в Украине. А за границей он может быть только в командировке. Как и любой из нас, государственных служащих, работающих в государственных учреждениях.

Если они на учебно-тренировочном сборе или на соревнованиях – они в служебной командировке. Если нет, то они должны быть здесь. Если они это нарушают, мы вынуждены разрывать с ними контракты, и они теряют свою позицию в штате Национальной сборной команды Украины. То есть, здесь много таких проблем, которые приходится решать.

У правоохранительных органов есть количество и фамилии. К счастью, их не слишком много. Но есть и такие случаи. Тем более те, кто (говорил, – прим. 24 Канала), что они вернутся, что они на соревнованиях. Есть и такие случаи, когда спортсмен просто приехал, даже в гостиницу не поселился, взял такси и погнал...

Обратите внимание! Одной из ключевых особенностей статуса национальной является то, что спортивные федерации получают государственную поддержку и финансовое обеспечение участия сборных команд по видам спорта в международных мероприятиях.