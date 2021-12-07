Украинский чемпион Европы Новиков сменил гражданство

Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков все же сменил гражданство. По информации СМИ, Семен решил выступать под флагом Болгарии.

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Сообщается, что Семен Новиков получил болгарский флаг и с 7-го декабря будет представлять Болгарию.

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Пока неизвестно, когда украинский борец дебютирует за сборную Болгарии.

Информация о том, что он будет выступать за болгарскую команду, была еще 18-го ноября. Тогда Новиков назвал это слухами.

В то же время Жан Беленюк заявил, что спортивные функционеры в Украине должны сделать все, чтобы Семен остался выступать под украинским флагом.

Что известно о Новикове

Семен Новиков был конкурентом Жана Беленюка за место в сборной перед Олимпиадой-2020. Оба спортсмена выступают в весовой категории до 87 килограммов.

В итоге на Олимпиаду поехал Беленюк и принес Украине единственное "золото" на Играх в Токио.

В 2020 году Семен стал чемпионом Европы. Новикову удалось стать первым в истории Украины двукратным чемпионом мира в возрасте до 23 лет.

Эмоциональная реакция Жана Беленюка

На смену гражданства Новикова в фейсбуке отреагировал Жан Беленюк. Он признался, что отказался от предложений выступать за Болгарию, Россию, Китай, Руанду и аннексированный Крым.

Мотивировали большими "компенсациями" за сам переход, и ежемесячной зарплатой, бешеными призовыми за победы на международном уровне!

– написал Беленюк о предложении выступать за аннексированный Крым.

Жан заявил, что отказался, ведь ему приятно принимать поздравления на Родине.

"Но единственное, что понял тогда, что есть вещи, которые не покупаются за деньги, а это – чувствовать себя своим, возвращаясь с соревнований! Уверен, принимать поздравления на Родине – особое удовольствие", – отметил борец.

Беленюк пожелал Новикову успехов. "Кто знает, возможно еще встретимся в Париже", – резюмировал Жан.

Текст публикации Жана Беленюка в фейсбуке

В этой жизни каждый сам выбирает свой путь! Мне в свое время тоже предлагали выступать за разные страны Болгария, Россия, Китай, даже Руанда, самое экзотическое предложение было выступать за аннексированный агрессором украинский Крым!

Мотивировали большими "компенсациями" за сам переход, и ежемесячной зарплатой, бешеными призовыми за победы на международном уровне!

Но единственное, что понял тогда, что есть вещи, которые не покупаются за деньги, а это – чувствовать себя своим, возвращаясь с соревнований!

Уверен, принимать поздравления на Родине – особое удовольствие. Не знаю как у кого, а я наслаждаюсь в этот момент! Тем не менее, желаю Семену удачи в новой для него сборной! Кто знает, возможно еще встретимся в Париже.