"Вообще не вижу себя в другой стране"

20-летняя прыгунья в высоту Ярослава Магучих рассказала о предложениях от других стран. Талантливая легкоатлетка не видит своего будущего в другой стране.

Читайте также Нейтрально отношусь, – Магучих удивила заявлением об отстранении российских атлетов

Ярослава заверила, что жить хочет только в родной Украине.

Я не могу уехать, вообще не вижу себя в другой стране. Путешествовать – да, пожалуйста, жить – только в Украине. Не знаю, что будет через 10-15 лет, но сейчас вот так,

– рассказала спортсменка.

Магучих получала много предложений от иностранных стран. Но украинка наотрез отказалась менять гражданство. Германия, Кипр, США и другие страны мечтали переманить талантливую легкоатлетку в свою страну. Но у Ярославы патриотическое украинское сердце.

Предлагали ли мне другие страны сменить гражданство? Да, но я отказалась. Звала Германия, из Кипра звонили, США. Много стран, но если ты на этом не зацикливаешься, то куда?

– отметила Магучих.