Беленюк считает, что спортивные функционеры в Украине должны сделать все, чтобы борец Семен Новиков остался выступать под украинским флагом.
О главном Это все слухи, – украинский борец Новиков опроверг информацию о смене гражданства
Нельзя разбрасываться спортсменами, которые уже показали значительный результат и имеют потенциал его развивать. Делать такие подарки другим странам – не в наших интересах. Украина уже вложила в Семена значительные ресурсы. Федерация и Министерство спорта должны сделать все, чтобы он остался. Плохо, когда спортсмены вообще думают о том, чтобы покинуть сборную,
– заявил Жан.
Эта история стала для Беленюка неожиданностью. Он уже пообщался с главным тренером сборной Владимиром Шацким и и. о. президента Ассоциации Юрием Копытко, которые заинтересованы в том, чтобы Семен остался.
"Знаю, у него сейчас непростой этап: такая же травма плеча, как и перед Олимпиадой. Его прооперировали. Возможно, это психологически влияет и демотивирует. Новиков – сильный спортсмен, который может многое сделать для Украинской греко-римской борьбы. Его нужно выслушать и понять, в чем дело", – подытожил борец-депутат.
Что известно о Семене Новикове
- Харьковчанин стал чемпионом Европы в 2020 году, на турнире Семен заменял Беленюка, который начал политическую карьеру.
- Также Новиков первый в истории Украины двукратный чемпион мира в возрасте до 23 лет.
- В 2021-м Новиков одержал победы на международном турнире по борьбе, который состоялся в Украине, а также на турнире в Польше.