По просьбе Усика: команда боксера организовала прилет украинских военных на реванш с Джошуа

Уже 20 августа в Саудовской Аравии Александр Джошуа проведет реванш против Энтони Джошуа. Украинский боксер сделал несколько подарков своим землякам.

Наши защитники увидят бой вживую

Сначала Александр Усик купил права на трансляцию реванша против Энтони Джошуа. Теперь каждый украинец бесплатно сможет посмотреть поединок с участием любимого боксера.

Интересно узнать Он сейчас на своей волне, – Уайлдер сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа

Запомнился Александр еще одним моментом. Боксер попросил свою команду организовать прилет в Саудовскую Аравию для десяти украинских военных, с которыми он познакомился в госпитале. Несмотря на все скандальные моменты, которые были у Усика, он еще раз доказал, что его сердце раскрашено в сине-желтых патриотических цветах.

Напомним, что, по словам промоутера украинца Александра Красюка, именно встреча с нашими защитниками стала решающей в решении Усика покинуть страну ради поединка. Украинские бойцы убедили боксера возвращаться в ринг, чтобы принести стране победу на спортивном фронте.

Отметим, что до отъезда за границу Усик находился в территориальной обороне Киевской области, а его дом в Ворзеле захватывали оккупанты.

Усик стремится защитить чемпионские титулы