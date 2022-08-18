Уайлдер: Усик легко победит
Американский боксер Деонтей Уайлдер оставил свой прогноз не реванш Усик – Джошуа. Бывший соперник Тайсона Фьюри предсказывает победу украинского боксера.
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Он уверен, что физическая форма, в которой находится украинец, помешает Энтони взять реванш. Однако Уайлдер не исключает, что поединок может принести неожиданный результат.
Мое сердце подсказывает, что Усик легко победит, он сейчас на своей волне. Впрочем, во время боя может произойти все. Обоим желаю удачи, желаю избежать повреждений,
– сказал Уайлдер.
Почти все верят в победу украинца
- Усик и Джошуа появятся на ринге 20 августа в Джидде, Саудовской Аравии.
- Энтони верит в свою победу и делает самоуверенные заявления по нокауту.
- Украинский боксер подходит ко второму бою в отличной форме. Это подтвердил и его промоутер Александр Красюк, и менеджер Эгис Климас.
- Усик пришел на встречу с Джошуа в образе казака и спел военный хит "Ой в лугу красная калина".
- Александр купил право на трансляцию, чтобы каждый украинец бесплатно мог увидеть реванш против Джошуа.
- После первой встречи с Энтони наш боксер набрал 15 килограммов.