Уайлдер: Усик легко победит

Американский боксер Деонтей Уайлдер оставил свой прогноз не реванш Усик – Джошуа. Бывший соперник Тайсона Фьюри предсказывает победу украинского боксера.

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Он уверен, что физическая форма, в которой находится украинец, помешает Энтони взять реванш. Однако Уайлдер не исключает, что поединок может принести неожиданный результат.

Мое сердце подсказывает, что Усик легко победит, он сейчас на своей волне. Впрочем, во время боя может произойти все. Обоим желаю удачи, желаю избежать повреждений,

– сказал Уайлдер.

Почти все верят в победу украинца