Серьезная потеря сборной Украины: чемпионка Европы по художественной гимнастике сменила гражданство

Титулованная украинская гимнастка Мелания Тур со следующего года выступит за сборную Израиля. Спортсменка 5 раз становилась чемпионкой Украины.

Чемпионка Европы-2020 по художественной гимнастике Мелания Тур сменила украинское гражданство на израильское. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

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Соответствующие изменения появились в биографии спортсменки. Мелания получит возможность выступать под флагом Израиля с 12 мая 2024 года.

Что известно о Мелании Тур

Мелания Тур родилась 8 марта 2005 года в Павлограде Днепропетровской области. Она воспитанница тренеров Татьяны Григорьевой и Ирины Дерюгиной.

18-летняя Мелания является 5-кратной чемпионкой Украины среди юниоров и двукратной чемпионкой Украины среди мастеров спорта.

В 2020 году на чемпионате Европы по художественной гимнастике, проходившем в Киеве, Мелания выиграла золотую медаль в командном первенстве. В финале упражнения с булавами заняла шестое место.

К слову. В начале апреля в Украину приезжал президент FIG Моринари Ватанабе. Он выступил на церемонии прощания с легендой украинской художественной гимнастики Альбиной Дерюгиной. Кроме того, японский глава посетил разрушенную Бучу и выразил поддержку Украине.