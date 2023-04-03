Японский руководитель не только выступил на прощании с "мамой художественной гимнастики Украины", но и посетил встречу с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком. Украинская сторона поблагодарила руководителя Федерации за то, что наши гимнастки могут проводить свой тренировочный процесс в Японии.

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Глава Федерации художественной гимнастики на стороне Украины

Украинская легкоатлетка Елена Говорова обратилась к президенту Федерации художественной гимнастики с просьбой поддержать тех международных и спортивных коллег, которые уже приняли решение об отстранении России и Белоруссии от мирового спортивного движения.

Во время визита в Украину Моринар Ватанабе даже успел съездить в разрушенную оккупантами Бучу, ужасные кадры из которой разлетелись по всей планете и шокировали цивилизованный мир.

Моринари Ватанабе выразил свою поддержку нашей стране и заявил, что стоит бок о бок с украинским народом в войне против России.

Я чувствую вашу боль. Те, кто поддерживают войну, – заслуживают сурового наказания,

– сказал глава Федерации.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям вернуть в соревнования россиян и белорусов. Первой на это отреагировала федерация по фехтованию, допустившей к соревнованиям спортсменов из враждебных стран. Против этого выступили немало фехтовальщиков из разных уголков нашей планеты.

Теннисные ассоциации тоже каждый день показывают свою пророссийскую позицию, не отстраняя россиян и белорусов от международных соревнований.

На эти слова МОК не отреагировала FIG. Международная федерация художественной гимнастики оставила в действии санкции против российских и белорусских представительниц.