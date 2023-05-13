Чемпионка Европы-2020 по художественной гимнастике Мелания Тур сменила украинское гражданство на израильское. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG).
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Соответствующие изменения появились в биографии спортсменки. Мелания получит возможность выступать под флагом Израиля с 12 мая 2024 года.
Что известно о Мелании Тур
Мелания Тур родилась 8 марта 2005 года в Павлограде Днепропетровской области. Она воспитанница тренеров Татьяны Григорьевой и Ирины Дерюгиной.
18-летняя Мелания является 5-кратной чемпионкой Украины среди юниоров и двукратной чемпионкой Украины среди мастеров спорта.
В 2020 году на чемпионате Европы по художественной гимнастике, проходившем в Киеве, Мелания выиграла золотую медаль в командном первенстве. В финале упражнения с булавами заняла шестое место.