В Киеве завершился 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Сборная Украины завоевала шесть наград на этом турнире.

Украинские грации завоевали три золота, два серебра и бронзу. Об этом сообщает 24 канал.

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Наши гимнастки получили заслуженные награды, а девочки-юниоры показали, что у нас есть достойная смена. Впереди сборную Украины ждут другие соревнования, в том числе и Олимпиада.

Результаты чемпионата Европы-2020