Украина получила шесть наград на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве
В Киеве завершился 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Сборная Украины завоевала шесть наград на этом турнире.
Украинские грации завоевали три золота, два серебра и бронзу. Об этом сообщает 24 канал.
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Наши гимнастки получили заслуженные награды, а девочки-юниоры показали, что у нас есть достойная смена. Впереди сборную Украины ждут другие соревнования, в том числе и Олимпиада.
Результаты чемпионата Европы-2020
- Групповые упражнения (Баева Диана, Бондарчук Мариола, Возняк Анастасия, Высочанская Мария, Юзвяк Валерия) – финал (3 обруча, 2 пары булав) – 2 место (31.150)
- Групповые упражнения (Баева Диана, Бондарчук Мариола, Возняк Анастасия, Высочанская Мария, Юзвяк Валерия) – финал (5 мячей) – 1 место (35.35)
- Карика Полина – юниоры финал мяч – 1 место (22.8)
- Сидорак Карина – юниоры финал лента – 2 место (21.2)
- Командное первенство (Карика Полина, Сыдорак Полина, Тур Мелания, Баева Диана, Бондарчук Мариола, Возняк Анастасия, Высочанская Мария, Юзвяк Валерия) – 1 место (237.15)
- Групповые упражнения (Баева Диана, Бондарчук Мариола, Возняк Анастасия, Высочанская Мария, Юзвяк Валерия) – многоборье – 3 место (63.7).
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