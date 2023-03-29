О смерти легенды мировой художественной гимнастики Альбины Дерюгиной сообщил НОК Украины в Facebook. Недавно она отпраздновала свой 91-й день рождения.

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Большая потеря олимпийской семьи Украины

Альбина Дерюгина считается основоположницей художественной гимнастики в Украине. Она воспитала многих выдающихся спортсменов, которые одерживали победы на самом высоком уровне.

"Неоценимая утрата в олимпийской семье: отошла в лучший мир Альбина Дерюгина. С грустью извещаем, что на 92-м году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, Героя Украины, члена Исполкома НОК Украины, заслуженного тренера Украины Альбины Николаевны Дерюгиной.

Альбина Дерюгина пришла в художественную гимнастику на заре ее зарождения и считается основоположницей этого вида спорта в Украине. За годы работы она воспитала не одно поколение гимнасток, которые получали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы, умножая спортивную славу Украины.

Сегодня ее воспитанницы известны во всем мире, а крепкий фундамент, который она заложила, позволяет выводить на пьедестал уважения все новые и новые таланты Украины, сохраняя неповторимый стиль украинской школы художественной гимнастики.

От имени всей олимпийской семьи выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам и воспитанницам Альбины Николаевны", – говорится в сообщении НОК Украины.

Достижения Альбины Дерюгиной