Чемпіонка Європи-2020 з художньої гімнастики Меланія Тур змінила українське громадянство на ізраїльське. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації гімнастики (FIG).
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Відповідні зміни з'явилися у біографії спортсменки. Меланія отримає можливість виступати під прапором Ізраїлю з 12 травня 2024 року.
Що відомо про Меланію Тур
Меланія Тур народилася 8 березня 2005 року в Павлограді Дніпропетровської області. Вона вихованка тренерок Тетяни Григор'євої та Ірини Дерюгіної.
18-річна Меланія є 5-разовою чемпіонкою України серед юніорів та дворазовою чемпіонкою України серед майстрів спорту.
У 2020 році на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, який проходив у Києві, Меланія виграла золоту медаль в командній першості. У фіналі вправи з булавами посіла шосте місце.