С начала полномасштабной войны России и Украины мировой спорт начал отмежевываться от представителей страны-агрессоры. Российские команды не допускают к соревнованиям, а спортсменов принуждают выступать под нейтральным флагом.

По теме Лучший друг России и Путина: как президент МОК Томас Бах подыгрывает Кремлю

Впрочем, с приближением Олимпийских Игр-2024 МОК решил пойти на уступки оккупантам. Комитет разрешил федерациям ослаблять санкции и возвращать россиян.

В то же время, остаются и адекватные федерации, которые не идут на поводу манипуляций МОК. Одной из них стала Международная федерация гимнастики. Ее исполнительный комитет оставил в силе решение об отстранении России и Белоруссии.

В заявлении федерации говорится, что организация будет продолжать следить за ситуацией в Украине и может пересмотреть его на одном из следующих заседаний. Первый из них состоится 19-20 июля в Лозанне.

Читайте также 35 стран обжаловали решение МОК о допуске России к спортивным соревнованиям: кто встал на сторону Украины

Напомним, что МОК разрешил россиянам и белорусам выступать только под нейтральным флагом. При этом они должны доказать свою неподдержку войны в Украине и не спонсировать правительства своих стран-террористок.

К слову, это относится только к индивидуальным спортсменам, командные виды спорта остаются под санкциями для РФ. При этом МОК еще не принимал решения об участии россиян на Олимпийских играх-2024 в Париже.