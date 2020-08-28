Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США (Us Open). Украинки получили своих соперниц, больше всего не повезло Ангелине Калининой.

В отсутствие Элины Свитолины первой ракеткой Украины на этом турнире станет Даяна Ястремская. Украинка померится силами с австралийкой Астрой Шармой (WTA №121), сообщает официальный сайт соревнований.

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С кем будут соревноваться украинки

Интересно, что победа Даяны Ястремской вполне возможно принесет ей встречу с другой украинкой Лесей Цуренко. Девушке, чтобы также выйти в украинское противостояние нужно обыграть соперницу Мэдисон Бренгл (WTA 82).

Победительница Открытого чемпионата Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок Марта Костюк встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной (WTA №68).

Отметим, что для 18-летней Костюк участие на этом турнире станет дебютным.

Украинка Екатерина Козлова померяется силами с молодой американкой Уитни Осуигве (WTA 143).

Сильнейшая соперница досталась Ангелине Калининой, ее конкуренткой будет опытная Каролина Плишкова, которая входит в рейтинг топ-3 лучших теннисисток планеты.

Украинка Катерина Бондаренко померится силами американкой Элли КИК (WTA №162), а Катарина Завацкая будет играть против казашки Елены Рыбакиной (WTA №17).

Что такое US Open?

Это четвертый и последний теннисный турнир серии Большого шлема. Отличается от других турниров серии тайбрейками в решающих сетах.

US Open-2020 состоится с 31 августа по 13 сентября.

Зрители не смогут посетить матчи из-за пандемии коронавируса.

Кто не будет участвовать на US Open