US Open впервые за 17 лет состоится без действующих чемпионов: кто пропустит турнир
Действующий чемпионы US Open не будут защищать титул в этом сезоне. Вслед за Надалем от участия отказалась и канадская теннисистка Андрееску.
Ведущие теннисисты массово хотят пропустить заокеанский этап в США из-за коронавируса. Свое решение канадская теннисистка осветила в заявлении в своих соцсетях.
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US Open без чемпионов
Ранее сообщалось, что Надаль решил не рисковать своим здоровье и всей команды, поэтому не полетит на этот турнир. Также от участия уже отказались Роджер Федерер, Стэн Вавринка и бойфренд украинской теннисистки Элины Свитолиной Гаэль Монфис.
Некоторые спортсмены хотят бойкотировать турнир из-за медицинского протокола. Спортсмены не хотят проходить обязательный карантин после турнира в Америке.
По словам Андрееску, после долгих обсуждений с близкими она приняла сложное решение не ехать в Нью-Йорк в этом году. Причиной этого стала не только пандемия коронавируса, но и то, что Андрееску хочет сосредоточиться на восстановлении. Это необходимо ей для того, чтобы вернуться на еще более высокий уровень.
Победа на US Open в прошлом году стала большим успехом для теннисистки. Девушка искренне благодарна USTA и WTA за усилия, которые они прилагают.
Таким образом, лишь в третий раз в истории на US Open не выступят действующие чемпионы. Последний такой случай был зафиксирован еще в далеком 2003 году, когда в Нью-Йорке не смогли сыграть Пит Сампрас и Серена Уильямс.
- US Open-2020 состоится с 31 августа по 13 сентября.
- Зрители не смогут посетить матчи из-за пандемии коронавируса.