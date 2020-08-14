Действующий чемпионы US Open не будут защищать титул в этом сезоне. Вслед за Надалем от участия отказалась и канадская теннисистка Андрееску.

Ведущие теннисисты массово хотят пропустить заокеанский этап в США из-за коронавируса. Свое решение канадская теннисистка осветила в заявлении в своих соцсетях.

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US Open без чемпионов

Ранее сообщалось, что Надаль решил не рисковать своим здоровье и всей команды, поэтому не полетит на этот турнир. Также от участия уже отказались Роджер Федерер, Стэн Вавринка и бойфренд украинской теннисистки Элины Свитолиной Гаэль Монфис.

Некоторые спортсмены хотят бойкотировать турнир из-за медицинского протокола. Спортсмены не хотят проходить обязательный карантин после турнира в Америке.

По словам Андрееску, после долгих обсуждений с близкими она приняла сложное решение не ехать в Нью-Йорк в этом году. Причиной этого стала не только пандемия коронавируса, но и то, что Андрееску хочет сосредоточиться на восстановлении. Это необходимо ей для того, чтобы вернуться на еще более высокий уровень.

Победа на US Open в прошлом году стала большим успехом для теннисистки. Девушка искренне благодарна USTA и WTA за усилия, которые они прилагают.

Таким образом, лишь в третий раз в истории на US Open не выступят действующие чемпионы. Последний такой случай был зафиксирован еще в далеком 2003 году, когда в Нью-Йорке не смогли сыграть Пит Сампрас и Серена Уильямс.

With the Rafael Nadal and Bianca Andreescu withdrawals, for the 3rd time at the @usopen in Open Era, no singles, men's and women's, defending champion will defend the title (4th in the Slams) pic.twitter.com/EGzGczLpug — TennisMyLife (@TennisMyLife68) August 13, 2020

US Open-2020 состоится с 31 августа по 13 сентября.

Зрители не смогут посетить матчи из-за пандемии коронавируса.​