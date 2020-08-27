Украинская теннисистка Ангелина Калинина выступит в основной сетке на Открытом чемпионате США US Open-2020. Украинка сможет выступить на турнире в Нью-Йорке из-за отказа от участия Тамары Зиданшек.

Ангелина Калинина, которая в рейтинге WTA сто сорок пятая, попала в список участников US Open после отказа словенки Тамары Зиданшек. Об этом сообщили организаторы US Open.

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Калинина второй раз выступит в США

23-летняя украинская теннисистка может второй раз выступить на US Open.

В 2018 году она преодолела квалификацию и уступила во втором круге именитой Слоан Стивенс.

Кто еще представит Украину

Кроме Калининой, в список участников основной сетки попали шестеро украинок:

Марта Костюк

Даяна Ястремская

Катарина Завацкая

Екатерина Козлова

Леся Цуренко

Екатерина Бондаренко

Для 18-летней Костюк это дебют в основной сетке американского Грэнд Слэм.

Зато в США не приедет сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина.