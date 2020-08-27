US Open-2020: еще одна украинка гарантировала себе участие
Украинская теннисистка Ангелина Калинина выступит в основной сетке на Открытом чемпионате США US Open-2020. Украинка сможет выступить на турнире в Нью-Йорке из-за отказа от участия Тамары Зиданшек.
Ангелина Калинина, которая в рейтинге WTA сто сорок пятая, попала в список участников US Open после отказа словенки Тамары Зиданшек. Об этом сообщили организаторы US Open.
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Калинина второй раз выступит в США
23-летняя украинская теннисистка может второй раз выступить на US Open.
В 2018 году она преодолела квалификацию и уступила во втором круге именитой Слоан Стивенс.
Кто еще представит Украину
Кроме Калининой, в список участников основной сетки попали шестеро украинок:
- Марта Костюк
- Даяна Ястремская
- Катарина Завацкая
- Екатерина Козлова
- Леся Цуренко
- Екатерина Бондаренко
Для 18-летней Костюк это дебют в основной сетке американского Грэнд Слэм.
Зато в США не приедет сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина.