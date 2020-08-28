Відбулось жеребкування Відкритого чемпіонату США (Us Open). Українки отримали своїх суперниць, найбільше не пощастило Ангеліні Калініній.

За відсутності Еліни Світоліни першою ракеткою України на цьому турнірі стане Даяна Ястремська. Українка поміряється силами з австралійкою Астрою Шармою (WTA №121), повідомляє офіційний сайт змагань.

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З ким змагатимуться українки

Цікаво, що перемога Даяни Ястремською цілком можливо принесе їй зустріч з іншою українкою Лесею Цуренко. Дівчині, щоб також вийти в українське протистояння потрібно обіграти суперницю Медісон Бренгл (WTA 82).

Переможниця Відкритого чемпіонату Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок Марта Костюк зустрінеться із росіянкою Дарією Касаткіною (WTA №68).

Наголосимо, що для 18-річної Костюк участь на цьому турнірі стане дебютною.

Українка Катерина Козлова поміряється силами з молодою американкою Вітні Осуігве (WTA 143).

Найсильніша суперниця дісталась Ангеліні Калініній, її конкуренткою буде досвідчена Кароліна Плішкова, яка входить у рейтинг топ-3 найкращих тенісисток планети.

Українка Катерина Бондаренко поміряється силами американкою Еллі Кік (WTA №162), а Катаріна Завацька буде грати проти казашки Олени Рибакіної (WTA №17).

Що таке US Open? Це четвертий та останній тенісний турнір серії Великого шлему. Відрізняється від інших турнірів серії тайбрейками у вирішальних сетах.

US Open-2020 відбудеться з 31 серпня по 13 вересня.

Глядачі не зможуть відвідати матчі через пандемію коронавірусу.

Хто не братиме участь на US Open