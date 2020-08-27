Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила японке Наоми Осаке в третьем круге на турнире в Нью-Йорке. После матча тренер украинки Саша Баин прокомментировал игру и назвал соперницу лучшей в этом поединке на что обиделась Ястремская.

Тренер украинки Саша Баин поздравил Осаку с победой в своем Twitter. Отметим, что наставник в прошлом тренировал японскую теннисистку. Но эти слова не понравились Ястремской.

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Обижена на тренера

Баин написал, что Осака была лучшим игроком на корте и пожелал ей успеха в следующих поединках. Увидев этот твит Ястремская сразу написала свое мнение.

Я всегда думала, что остаюсь в твоих глазах лучшим игроком на корте, даже если я проиграю,

– написала обиженная украинка.

Наставник не оставил в стороне слова украинки и ответил. Он написал, что просто в этот день она была лучше, поэтому в следующий раз им нужно максимум, чтобы переиграть японскую теннисистку.

Ответ Ястремской на слова тренера / Фото: Скрин из твиттера Саши Баина

Добавим, что японка разобралась с украинкой в двух сетах. В следующем раунде Осака сразится против эстонки Анетт Контавейт (№20 WTA).

Ранее украинке приписывали роман со своим тренером, но спортсменка опровергла все слухи. По словам девушки, она серьезно относится к работе, поэтому у нее никогда не было никаких романов с людьми из ее команды.