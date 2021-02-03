19-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих покоряет мировую легкую атлетику. В своем юном возрасте Ярослава уже завоевала серебро чемпионата мира, золото Юношеской Олимпиады, а также установила несколько рекордов мира. О самых интересных фактах из карьеры Ярославы Магучих – читайте в материале Спорт 24.

Источник: 24 канал

Биография Ярославы Магучих

Ярослава Магучих родилась 19 сентября 2001 года. Живет и учится в Днепре. Заниматься легкой атлетикой Ярослава начала с 7 лет. После окончания школы хочет стать тренером.

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Спорт появился в жизни Ярославы благодаря сестре. Как-то раз она взяла Ярославу с собой на тренировки. Это было в первом классе. Ей понравилось бегать, прыгать и тренировки в целом.

В свои 15 лет Ярослава Магучих уже успела громко заявить о себе на международной спортивной арене, установив мировой рекорд среди юношей.

Главные достижения Ярославы Магучих в 2019-20 годах

Чемпионка мира среди юниоров 2017, чемпионка III юношеских Олимпийских игр 2018, чемпионка Европы среди юношей 2018, чемпионка Европы среди юниоров 2019, чемпионка мира среди взрослых 2019, рекордсменка Европы и мира U-18 и U-20 в прыжках в высоту. Рекордсменка Украины.

Первую значимую победу Ярослава Магучих получила в 2017 году, победив на чемпионате мира среди юношей в кенийском городе Найроби с результатом 1,92 м.

Уже в июле 2018 года на чемпионате Европы по легкой атлетике U-18 в венгерском Дьере был разыгран комплект медалей в женских прыжках в высоту. Ярослава завоевала золото. Для победы ей хватило результата 186 см. Однако на этом украинка не остановилась и начала погоню за рекордом турнира. С третьей попытки она сумела взять высоту 1,94 м – новый рекорд юношеских чемпионатов Европы.

В октябре 2018 года Магучих победила на Юношеских Олимпийских играх в Аргентине. На первом этапе Ярослава показала результат 1,92 м, на втором – 1,95 м, что стало тогда ее личным рекордом.

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3 мая 2019 года в Дохе прошел первый этап нового сезона Бриллиантовой лиги, по результатам которого 17-летняя украинка Ярослава Магучих с личным рекордом выиграла золото в прыжках в высоту. Спортсменка с третьей попытки покорила высоту 1,96 м. Таким образом, украинка стала самой молодой победительницей этапа Бриллиантовой лиги в истории.

В июле этого же года Ярослава Магучих одержала победу на чемпионате Европы по легкой атлетике U-20. Висотница с первой попытки покорила планку 1.92 м, однако высота 2.02 м украинке не далась.

И вот, самую эффектную победу Ярослава выробола уже на взрослом чемпионате мира. 30 сентября 2019 года в катарской Дохе украинка, которая еще летом стала первой 17-летней атлеткой в ​​истории, которая одолела высоту два метра, на этот раз покорила сначала 2,02, а затем 2,04 метра и стала вице-чемпионкой мира.

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В начале 2020 года Ярослава не остановилась на достигнутом и установила новый мировой рекорд. Сначала Магучих уверенно выиграла Мемориал Демьянюка во Львове и повторила рекорд Украины в прыжках в высоту в помещениях, взяв высоту 2,01 м. Этот результат стал мировым рекордом среди спортсменок до 20 лет в закрытом помещении.

А через две недели украинка побила свой же рекорд U-20 в помещении на турнире в Карлсруэ. Украинка прыгнула на 2,02 м.



Достижения Ярославы Магучих / Инфографика: 24 канал

Триумфальное начало 2021 года для Магучих

В новом 2021 году Магучих одержала уже третью победу. Сначала ей не было равных на "Рождественских стартах" в Киеве – 2.02 м. Этот результат стал повторением рекорда Украины в помещении. Интересно, что спортсменка побила свой же рекорд, который установила в 2020 году в немецком Карлсруэ.

Впоследствии Ярослава одержала победу в итальянском городе Удине, где взяла высоту 2 метра.

2 февраля Магучих сумела преодолеть высоту в 2.06 м на соревнованиях в Банска-Быстрице. Отныне 2.06 м – новый национальный рекорд Украины по прыжкам в помещении. Также эта высота – третья в истории в мире. Результат Магучих также стал лучшим среди спортсменов до 20 лет в истории.

Тренер Ярославы Магучих

Степанова Татьяна Владимировна – тренер Ярославы Магучих . За годы тренерской работы подготовила – 1 МСУМК и 4 МСУ. Татьяна Степанова имеет стаж работы более 30 лет.

В января 2019 года получила почетное звание "Заслуженного тренера Украины" на воспитание Ярославы Магучих – чемпионки III Олимпийских юношеских игр 2018, чемпионки Европы среди юношей 2018 года, чемпионки мира среди юношей 2017 года, рекордсменки Европы U-18 и U-20 в прыжках в высоту.



Ярослава Магучих с тренером Татьяной Степановой

Модельная внешность Ярославы

Если найти юную украинскую чемпионку в социальных сетях, то ко всем ее достижениям можно добавить и то, что она обладает безумно милой внешностью, обаятельной улыбкой и большой скромностью.