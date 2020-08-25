Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук выиграла вторые подряд соревнования. Марина завоевала "золото" на Мемориале Януша Кусоцинского в Польше.

Марина Бех-Романчук выиграла соревнования с результатом 6.78 метра. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

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Украинка опередила ближайшую конкурентку на 11 сантиметров.

Трижды украинская прыгунья показывала результат за 6.50 метра. Лишь Алина Ротару в последней попытке прыгнула дальше этой отметки.

Результаты соревнований:

Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.78 м

Алина Ротару (Румыния) – 6.67 м

Петра-Бита Фаркаш (Венгрия) – 6.42 м

Для Бех-Романчук выступление в Польше стало третьим за последнюю неделю.

Марина открыла сезон в Венгрии, где получила серебряную награду. В воскресенье, 23-го августа, Бех-Романчук соревновалась на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, где выиграла "золото".