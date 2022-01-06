Украинец Стаховский встал на защиту Джоковича и потролил выражение "спорт вне политики"

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал скандал вокруг Новака Джоковича. Сербского теннисиста не пускают в Австралию.

Стаховский: Политическое эго не позволяет лучшему теннисисту мира въехать в страну

В своем сообщении Стаховский высмеял тезис "спорт вне политики". Судя по словам Сергея, он считает, что решение против Джоковича носит политический характер.

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Когда в следующий раз кто-то скажет вам: "Спорт вне политики", вспомните 6 января 2022 года, когда чисто политическое эго не позволяет лучшему теннисисту мира въехать в страну, в которую правительственные институты разрешили въезд,

– написал Сергей.

Джоковича не пускают в Австралию