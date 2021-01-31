Збірна України посіла 4 місце в неофіційному медальному заліку чемпіонату Європи з біатлону. У Душніках-Здруй наші спортсмени завоювали 3 нагороди.

Джерело: 24 канал

Українці зібрали по одній медалі кожної проби: Артем Прима став найкращим в персьюті, Анастасії Меркушиній трохи не вистачило до першого місця в індивідуальній гонці, в змішаній естафеті "синьо-жовті" здобули бронзові медалі.

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Збірні Польщі та Латвії показали кращі виступи на континентальній першості, в двох гонках представники цих збірних ставали найкращими.

Норвежці виграли аж 6 комплектів нагород, проте тільки 1 з них – найвищого ґатунку. Вона і дозволила скандинавам піднятися на третю сходинку загального медального рейтингу.

Цікаво. В минулому році збірна України теж зайняла четверте місце в медальному заліку. Тоді наші біатлоністи завоювали чотири нагороди – золото і срібло були доповнені двома бронзами.

Медальний залік чемпіонату Європи з біатлону-2021



Фото: Sport.ua