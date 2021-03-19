Украинские клубы закончили выступить в еврокубках. Динамо и Шахтер проиграли свои матчи 1/8 финала Лиги Европы и вылетели из турнира. А их поражения опустили нашу команду на 12 место в таблице коэффициентов УЕФА.

Украина вела борьбу с Шотландией за сохранение 11 места по итогам сезона. Оно дает право отправлять одну команду напрямую в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2022/2023. 12 место такого права не дает.

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До матчей 1/8 финала Лиги Европы Украина и Шотландия набрала одинаковое количество очков – по 34. Но на стороне Шотландии было преимущество, ведь эти очки делились на четыре команды, в то время как в Украине – на пять. Поэтому все зависело от этих матчей:

Шахтер – Рома

Вильярреал – Динамо

Рейнджерс – Славия

Украинским командам надо было набирать больше очков. Лучший вариант – побеждать и проходить дальше. Ведь Рейнджерс в первом матче сыграл в результативную ничью и мог пройти дальше. Но Рейнджерс уступил дома Славии и вылетел.

Поэтому для того, чтобы удержаться на 11 месте, Украина было достаточно, чтобы хотя одна из команд победила. Или обе сыграли вничью. И украинские клубы тоже проиграли свои матчи – Динамо уступило на выезде Вильярреалу, а Шахтер дома проиграл Роме.

Поэтому при равном количестве набранных очков, Шотландия сумела нас обойти в рейтинге коэффициентов УЕФА. Таким образом в сезоне 2022/2023 чемпион Украины стартует не из группового этапа Лиги чемпионов, а с раунда плей-офф.

Кроме того, в этом сезоне ни одна украинская команда не будет иметь гарантированного места в групповом этапе в одном из трех еврокубков.

Где стартуют украинские клубы в еврокубках в сезоне 2022/2023

чемпион Украины – плей-офф квалификации Лиги чемпионов

второе место – второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

*третье место – плей-офф квалификации Лиги Европы

четвертое место – третий квалификационный раунд Лиги конференций

пятое место – второй квалификационный раунд Лиги конференций

* Стоит отметить, что если Кубок Украины выигрывает команда, которая по итогам сезоне не займет одно из первых трех мест, то именно она отправится в плей-офф квалификации Лиги Европы. Зато третья и четвертая команда будут играть в квалификации Лиги конференций, а пятая команда никуда не выйдет.