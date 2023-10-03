Сборная Украины уж точно не уедет из Бельгии без достижений. Украинцы в составе Олега Верняева, Игоря Радивилова, Ильи Ковтуна, Назара Чепурного и Радомира Стельмаха стали обладателями последней путевки на Олимпиаду-2024 в Париж.

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Верняев: Или мы работаем слаженной командой и идем дальше, или каждый сам за себя

Украинские гимнасты набрали 245,461 балла и заняли 12 место, чего хватило для счастливого билета в столицу Франции. Благодаря командной лицензии наша сборная сможет заявить на Игры в следующем году сразу пять представителей.

Однако по этой лицензии лидер сборной Украины Олег Верняев, вернувшийся в большой спорт после допинг-скандала, не делает какой-либо эйфории. Олимпийский чемпион довольно интересно отреагировал на командную лицензию и намекнул на низкий уровень сине-желтой команды.

Париж. Выдыхаем. Слава Богу, мы это смогли. Не хочу говорить ничего плохого, но разбор подготовки к чемпионату мира должен быть. Поскольку перспектив в такой команде нет. Либо мы работаем слаженной командой и идем дальше, либо каждый сам за себя. Это просто исключительно мое личное мнение,

– написал Олег.

Отметим, что 3 октября сборная Украины получила еще одну лицензию из-за выступлений в Антверпене. В этот раз в женской гимнастике. Анна Лащевская стала автором одной из 14-ти олимпийских лицензий, разыгрывавшихся в многоборье.