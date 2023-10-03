Збірна України вже точно не поїде з Бельгії без здобутків. Українці у складі Олега Верняєва, Ігоря Радівілова, Іллі Ковтуна, Назара Чепурного та Радомира Стельмаха стали власниками останньої путівки на Олімпіаду-2024 у Париж.
До теми Встигли на останній потяг до Парижа-2024: українські гімнасти здобули командну ліцензію
Верняєв: Або ми працюємо злагодженою командою і йдемо далі, або кожен сам за себе
Українські гімнасти набрали 245,461 бала та посіли 12-те місце, чого вистачило для щасливого білета у столицю Франції. Завдяки командній ліцензії наша збірна зможе заявити на Ігри наступного року одразу п'ятьох представників.
Однак із цієї ліцензії лідер збірної України Олег Верняєв, який повернувся у великий спорт після допінг-скандалу, не робить якоїсь ейфорії. Олімпійський чемпіон доволі цікаво відреагував на командну ліцензію та натякнув на низький рівень синьо-жовтої команди.
Париж. Видихаємо. Слава Богу ми це змогли. Не хочу наразі говорити нічого поганого, але розбір підготовки до чемпіонату світу має бути. Оскільки перспектив у такій команді не має. Або ми працюємо злагодженою командою і йдемо далі, або кожен сам за себе. Це просто виключно моя особиста думка,
– написав Олег.
Відзначимо, що 3 жовтня збірна України здобула ще одну ліцензію через виступи в Антверпені. Цього разу у жіночій гімнастиці. Анна Лащевська стала авторкою однієї із 14-ти олімпійських ліцензій, які розігрувались у багатоборстві.
- Нагадаємо, що Верняєв класно повернувся у великий спорт. Він завоював дві медалі Кубка світового виклику у Туреччині ("золото" та "срібло").
- Хоча відносно нещодавно Олег відновив свої тренування після 4-річної дискваліфікації, яку згодом скоротили вдвічі. В організмі гімнаста знайшли заборонений мельдоній.
- Сам Верняєв запевняв, що не знає, як речовина потрапила в його кров, адже свідомо не приймав препарат. Олег не виключив, що хтось просто хотів його прибрати із команди.
- До слова, Олег має за своєю спиною дві олімпійські медалі, обидві здобув у Ріо-де-Жанейро – "золото" у паралельних брусах та "срібло" у абсолютній першості.