30 сентября в Антверпене стартовал чемпионат мира по спортивной гимнастике. В квалификационном турнире решалась судьба олимпийских лицензий.

По теме Возвращение Верняева на большую сцену: заявка сборной Украины на ЧМ по спортивной гимнастике

Боролись за путевку до конца

Украинская пятерка выступила в квалификации в следующем составе Олег Верняев, Игорь Радивилов, Илья Ковтун, Назар Чепурный и Радомир Стельмах. Наши ребята претендовали на одну из девяти путевок на Олимпийские игры-2024.

Ранее на Игры в Париж квалифицировались Китай, Япония и Великобритания – призеры ЧМ-2022. Поэтому украинцам нужно было попасть в 12-ку из 24-х команд.

Украинские гимнасты набрали 245,461 балла и заняли 12 место, забрав последнюю вакатную путевку в Париж-2024. Благодаря командной лицензии Украина сможет заявить на Олимпиаду-2024 пятерых гимнастов.

Отметим, что по итогам квалификации мужская сборная Украины попала в четыре финала ЧМ-2023. Илья Ковтун отобрался в финал в многоборье и на параллельных брусьях. А Игорь Радивилов и Назар Чепурный будут бороться за медали в опорном прыжке

Достойно внимания. На Олимпийские игры-2024 командные лицензии получили 12 сборных команд: Китай, Япония, Великобритания, США, Канада, Германия, Италия, Швейцария, Испания, Турция, Нидерланды и Украина.