18 февраля началась весенняя стадия Лиги Европы. Перед тем возобновились баталии в 1/8 финала Лиги чемпионов. Таким образом, произошли и изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Шахтер принес в еврокопилку два очка, выиграв на выезде у Маккаби (2:0), а Динамо разжилось одним в результате домашней ничьей против Брюгге (1:1).

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Турнирные расклады

В нынешнем сезоне у Украины 30 очков, разделенных на 5 клубов, и это ровно 6.000 балла (за игровой день прибавилось +0.600). Наша ассоциация осталась на 12-м месте.

Украине удалось уменьшить отставание от Шотландии. Единственный представитель "скотов" – Рейнджерс – вырвал победу над Антверпеном (4:3), что позволило британцам набрать 0,5 баллов. Таким образом, украинские клубы сократили отставание лишь на 0,1, однако следующая неделя может изменить ситуацию.

Бельгия и Австрия, которые расположились на 9 и 10 местах соответственно, могут потерять своих представителей уже 25 февраля. Бельгийцев представляет Антверпен и соперник Динамо – Брюгге, а Австрию – Вольфсберг и Зальцбург, которые потерпели сокрушительные поражения.

Таблица коэффициентов УЕФА (по состоянию на 19 февраля)