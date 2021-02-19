Впервые за долгое время футбольный матч в Украине прошел с болельщиками на трибунах, чем воспользовались ультрас Динамо, которые пришли на поединок с Брюгге.

Несмотря на удачные результаты команды, фанаты все еще недовольны приглашением тренера Мирчи Луческу, от которого требуют отставки.

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Кроме того, был вывешен оскорбительный баннер в адрес Игоря и Григория Суркисов, владеющих клубом.



Баннеры против Луческу и Суркисов / Фото: t.me/olegbarkov

Динамо сыграло вничью с Брюгге

В четверг, 18 февраля, Динамо сыграло первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Киевляне на собственном поле принимали бельгийский Брюгге. Матч закончился вничью 1:1.

Брюгге на этот матч приехал без главного тренера Филиппа Клемана. У него и всего тренерского штаба обнаружили коронавирус. Также инфицированными оказались еще двое игроков – Стефано Денсвил и Матей Митрович. Поэтому команды заставили сдать еще один тест на коронавирус по прибытии в Киев. По результатам тестирования, коронавирус обнаружили у полузащитника Матса Ритса.

Повторный матч между Брюгге и Динамо состоится на поле бельгийцев в четверг, 25 февраля. Динамо устроит любая победа и ничья со счетом больше 0:0 или 1:1.