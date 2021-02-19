Баннеры против Луческу и Суркисов: фанаты устроили акцию на матче Динамо – фото
Впервые за долгое время футбольный матч в Украине прошел с болельщиками на трибунах, чем воспользовались ультрас Динамо, которые пришли на поединок с Брюгге.
Источник:Sport.ua
Несмотря на удачные результаты команды, фанаты все еще недовольны приглашением тренера Мирчи Луческу, от которого требуют отставки.
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Кроме того, был вывешен оскорбительный баннер в адрес Игоря и Григория Суркисов, владеющих клубом.
Баннеры против Луческу и Суркисов / Фото: t.me/olegbarkov
Динамо сыграло вничью с Брюгге
В четверг, 18 февраля, Динамо сыграло первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Киевляне на собственном поле принимали бельгийский Брюгге. Матч закончился вничью 1:1.
Брюгге на этот матч приехал без главного тренера Филиппа Клемана. У него и всего тренерского штаба обнаружили коронавирус. Также инфицированными оказались еще двое игроков – Стефано Денсвил и Матей Митрович. Поэтому команды заставили сдать еще один тест на коронавирус по прибытии в Киев. По результатам тестирования, коронавирус обнаружили у полузащитника Матса Ритса.
Повторный матч между Брюгге и Динамо состоится на поле бельгийцев в четверг, 25 февраля. Динамо устроит любая победа и ничья со счетом больше 0:0 или 1:1.
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