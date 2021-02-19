18 лютого розпочалася весняна стадія Ліги Європи. Перед тим поновилися баталії в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Таким чином, відбулися і зміни в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Шахтар приніс в еврокопілку два очки, вигравши на виїзді у Маккабі (2:0), а Динамо розжилося одним в результаті домашньої нічиєї проти Брюгге (1:1).

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Турнірні розклади

У нинішньому сезоні в України 30 очок, розділених на 5 клубів, і це рівно 6.000 бала (за ігровий день додалося +0.600). Наша асоціація залишилася на 12-му місці.

Україні вдалося зменшити відставання від Шотландії. Єдиний представник "скотів" – Рейнджерс – вирвав перемогу над Антверпеном (4:3), що дозволило британцям набрати 0,5 балів. Таким чином, українські клуби скоротили відставання лише на 0,1, проте наступний тиждень може змінити ситуацію.

Бельгія та Австрія, які розташувались на 9 та 10 місцях відповідно, можуть втратити своїх представників уже 25 лютого. Бельгійців представляє Антверпен та суперник Динамо – Брюгге, а Австрію – Вольфсберг та Зальцбург, які зазнали нищівних поразок.



Таблиця коефіцієнтів УЄФА (станом на 19 лютого)