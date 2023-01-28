"Нет" турнирам с террористами: Украина объявит бойкот Олимпийским Играм в случае допуска россиян

Национальный олимпийский комитет в начале февраля обсудит возможный отказ от выступлений спортсменов на Олимпиаде в Париже. Наша страна не собирается мириться с допуском России и Беларуси даже под нейтральным флагом.

Международный олимпийский комитет продолжает искать пути, чтобы россияне и белорусы, несмотря на войну, безнаказанно продолжали выступать в соревнованиях. Остро встал вопрос их участия в Олимпийских Играх-2024.

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Президент организации Томас Бах заявил, что спортсмены из России и Беларуси могут выступать только под нейтральным флагом без гимна и других символов государств-террористов. Это крайне возмутило Президента Украины Владимира Зеленского.

Между тем, на такое решение отреагировал и Национальный олимпийский комитет Украины. Уже 3 февраля НОК проведет внеочередную Генеральную ассамблею. На нем обсудят возможный бойкот Олимпийских игр в Париже.

В организации намерены игнорировать это событие, если россиянам и белорусам разрешат участвовать в соревнованиях до прекращения боевых действий. При этом Томас Бах уже высказался о возможном бойкоте Украины Игр.

Россияне и белорусы могли бы выступить под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024. Миссия МОК – собирать вместе атлетов со всего мира, это особый символ Олимпиады. Бойкот не отвечает нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая хочет не только изолировать Россию как государство, но и изолировать всех россиян,

– заявил глава МОК.

Отметим, что, несмотря на мнения о возвращении россиян и белорусов в спорт, в мире остаются спортсмены, которые продолжают полностью поддерживать Украину. К примеру шведские лыжницы готовятся объявить бойкот соревнованием, если табу для террористов будет снято.

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Санкции против России и Беларуси: