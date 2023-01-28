Міжнародний олімпійський комітет продовжує шукати шляхи, щоб росіяни та білоруси попри війну безкарно продовжували виступати у змаганнях. Наразі гостро постало питання їх участі в Олімпійських Іграх-2024.

До теми Підтримують Україну, але думають про росіян: нова заява МОК щодо відсторонення Росії

Президент організації Томас Бах заявив, що спортсмени з Росії та Білорусі можуть виступати лише під нейтральним прапором без гімну та інших символів держав-терористок. Це вкрай обурило Президента України Володимира Зеленського.

Тим часом на таке рішення відреагував і Національний олімпійський комітет України. Вже 3 лютого НОК проведе позачергову Генеральну асамблею. На ній обговорять можливий бойкот Олімпійських ігор у Парижі.

В організації мають намір ігнорувати цю подію, якщо росіянам та білорусам дозволять брати участь у змаганнях до припинення бойових дій. При цьому Томас Бах вже висловився про можливий бойкот України Ігор.

Росіяни та білоруси могли б виступити під нейтральним прапором на Олімпіаді-2024. Місія МОК – збирати разом атлетів з усього світу, це особливий символ Олімпіади. Бойкот не відповідає нашій місії. Ми знаємо точку зору України, яка хоче не лише ізолювати Росію як державу, але й ізолювати усіх росіян,

– заявив голова МОК.

Відзначимо, що попри думки над поверненням росіян та білорусів до спорту, у світі залишаються спортсмени, які продовжують повністю підтримувати Україну. Наприклад шведські лижниці готуються оголосити бойкот змаганням, якщо табу для терористів буде знято.

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Санкції проти Росії та Білорусі: