Такая идея возможного возвращения лыжниц из России понравилась далеко не всем. Первыми против этого выступили звездные представительницы Швеции Эмма Рибом, Майя Дальквист, Линн Сван и Эбба Андерссон.

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Сван: Ситуация остается неизменной - Россия ведет войну в Украине

Все в один голос заявили, что нельзя возвращать российские лыжницы, когда в Украине идет война. Шведские спортсменки солидарны с Украиной и готовы даже отказаться от участия в соревнованиях, если туда допустят россиянок.

Рибом заявила, что на вопрос о возвращении россиянок в международные соревнования есть только один ответ: "Ситуация в Украине не изменилась, следовательно, российских спортсменов нельзя допускать к турнирам. Это просто кажется таким неправильным".

Сван публично рассказала о своем возмущении по поводу столь возможного решения Международного олимпийского комитета. Линн заверила, что имеет внутренний стержень, чтобы сдержать свое слово в случае, если россиянкам дадут зеленый свет для выступлений на международной арене.

Линн готова переступить свои спортивные амбиции, чтобы мир услышал ее мнение.

Ситуация остается неизменной – Россия ведет войну в Украине. Я за то, чтобы не открывать дверь. Даже не стоит открывать дверь для обсуждения. Это раздражает. Как бы я отреагировала, если бы в краткосрочной перспективе произошли перемены? Я готова бойкотировать соревнования. Конечно, это легко сказать, когда участвуешь в турнирах, но я надеюсь, что у меня есть стержень, чтобы быть готовым к бойкоту. Есть моменты, которые больше спорта,

– выдала мощный спич лыжница Сван.

Недавно стало известно, что МОК всерьез рассматривает возможность возвращения россиян и белорусов к международным соревнованиям. Правда, этому будут предшествовать строгие условия. И это в тот момент, когда на войне гибнут украинские спортсмены, одним из таких 25 января стал легкоатлет Владимир Андрощук.

К примеру, через Азию, олимпийский комитет которой уже сделал официальные приглашения России и Беларуси для участия в Азиатских играх-2023.

Обратите внимание! Азиатские игры-2023 продлятся с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу. Соревнования должны были начаться еще осенью 2022 года, но были перенесены из-за вспышки коронавируса в стране-хозяйке.

Также спортсменов враждебных стран могут допустить в Олимпиаду в Париже, которая состоится уже в следующем 2024 году. Украина готова отказаться от участия в Олимпийских играх-2024, россиян и белорусов туда допустят.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк уже отреагировал на подобные заявления МОК. Международный олимпийский комитет продолжает исповедовать, что "спорт вне политики".