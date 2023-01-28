Международный олимпийский комитет продолжает искать пути, чтобы россияне и белорусы, несмотря на войну, безнаказанно продолжали выступать в соревнованиях. Остро встал вопрос их участия в Олимпийских Играх-2024.
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Президент организации Томас Бах заявил, что спортсмены из России и Беларуси могут выступать только под нейтральным флагом без гимна и других символов государств-террористов. Это крайне возмутило Президента Украины Владимира Зеленского.
Между тем, на такое решение отреагировал и Национальный олимпийский комитет Украины. Уже 3 февраля НОК проведет внеочередную Генеральную ассамблею. На нем обсудят возможный бойкот Олимпийских игр в Париже.
В организации намерены игнорировать это событие, если россиянам и белорусам разрешат участвовать в соревнованиях до прекращения боевых действий. При этом Томас Бах уже высказался о возможном бойкоте Украины Игр.
Россияне и белорусы могли бы выступить под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024. Миссия МОК – собирать вместе атлетов со всего мира, это особый символ Олимпиады. Бойкот не отвечает нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая хочет не только изолировать Россию как государство, но и изолировать всех россиян,
– заявил глава МОК.
Отметим, что, несмотря на мнения о возвращении россиян и белорусов в спорт, в мире остаются спортсмены, которые продолжают полностью поддерживать Украину. К примеру шведские лыжницы готовятся объявить бойкот соревнованием, если табу для террористов будет снято.
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Санкции против России и Беларуси:
- В марте прошлого года после начала полномасштабной войны МОК рекомендовал федерациям не допускать к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси.
- МОК оставляет в силе запрет на проведение международных спортивных событий, организованных или поддержанных международными федерациями или национальными олимпийскими комитетами в России или Беларуси.
- Сохраняется табу на флаги, гимны, цвета или другие символы стран-террористов на спортивных мероприятиях.
- Представителям властей России и Беларуси запрещено посещать любое международное спортивное мероприятие или встречу.
- Теперь же МОК собирается постановить, что спортсмены могут участвовать только как "нейтральные атлеты" и никоим образом не представлять свое государство.
- Только спортсмены, полностью уважающие Олимпийскую хартию, будут участвовать в Олимпийских Играх.
- Частью хартии является миротворческая миссия МОК, поэтому табу будет наложено на тех, кто активно поддерживал войну в Украине.
- Все заявки атлетов из России и Беларуси будут проходить индивидуальную тщательную проверку.