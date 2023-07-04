Украина сумела выйти в полуфинал Евро-2023, обыграв в четвертьфинале сборную Франции со счетом 3:1. Помимо выхода в полуфинал, наша команда также получила и путевку на Олимпиаду-2024 в Париже.

Смотрите также Сборная Украины по футболу вышла на Олимпиаду-2024: формат турнира, соперники и даты матчей

Теперь в полуфинале молодежная сборная Украины сыграет против Испании. С этой командой наши футболисты уже встретились на Евро-2023 – в третьем туре группового этапа. Тогда матч закончился в боевую ничью 2:2, а испанцам удалось избежать поражения только благодаря голу на последней минуте встречи.

Матч Украина – Испания состоится 5 июля. Начало в 22:00 по Киеву. Игра состоится в Бухаресте.

Эксклюзивный транслятор молодежного чемпионата Европы по футболу 2023 года на территории Украины – Суспильне Спорт. Поэтому матч Украина – Испания вживую покажут на местных телеканалах Суспильне, а также на Youtube-канале Суспильне Спорт. Также будет доступна трансляция на Радио Проминь.

Видеотрансляция матча Украина – Испания на Евро-2023 будет доступна на сайте 24 Канала в этой новости за 30 минут до начала матча.