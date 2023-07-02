Европа на Олимпиаде-2024 будет представлена четырьмя командами. Три из них определялись по итогам чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд 2023 года. Сборная Украины попала в эту тройку.

Достойно внимания Европейские игры 2023: сборная Украины заняла 3 место в медальном зачете, имена всех призеров

Для выхода на Олимпиаду-2024 сборной Украины нужно было выходить в полуфинал при условии, что и Англия выйдет в полуфинал. Англичане свой четвертьфинальный поединок выиграли.

Украина в четвертьфинале играла против Франции, считавшейся фаворитом турнира. И французы даже открыли счет в матче в первом тайме. Но еще до перерыва украинцы забили дважды – дубль оформил Судаков. Во втором тайме в конце матча Бондаренко забил третий гол в ворота французов.

Как это было Мудрик создал разницу: Украина сенсационно обыграла Францию и вышла в полуфинал Евро – видео

В полуфинале сборная Украины сыграет против Испании 5 июля. С этой командой мы играли на групповом этапе. И упустили победу на последней минуте – игра закончилась вничью 2:2.

Олимпийские игры в Париже начнутся 26 июля 2024 года. Сборная Украины по футболу впервые выступит в истории на Олимпиаде.