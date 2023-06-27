Испания U21 – Украина U21 2:2

Гол: Желизко, 49 (автогол), Руис, 90 – Вьюнник, 43, Судаков, 81

Молодежная сборная Украины после двух побед на групповой стадии обеспечила досрочный выход в четвертьфинал Евро-2023. Поединок против испанцев должен был определить победителя группы В, пишет 24 Канал.

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Резервисты "молодежки" Украины дали бой испанцам

Тренерский штаб "сине-желтых", как и обещал Ротань, провел широкую ротацию Из игроков основы в старте вышли только хавбек "горняков" Дмитрий Крыськив и защитник Динамо Константин Вивчаренко. Место в воротах вместо Трубина занял Нещерет.

В первой 45-минутке испанцы чаще создавали опасность у ворот сборной Украины и даже забили гол. Однако арбитр отменил взятие из-за того, что Родриго Рикельме нарушил правила.

Когда первый тайм близился к завершению, украинцы забили "гол в раздевалку". Быстрая контратака правым флангом завершилась пасом Назаренко на голову Вьюнника, который в упор расстрелял ворота испанцев. 1:0 – украинцы повели в счете.

Начало второго тайма стало холодным душем нашей сборной. Испанцы воспользовались несыгранностью резервистов Украины и с помощью автогол Желизка восстановили паритет - 1:1.

В середине второго тайма Ротань выпустил на поле открытие Евро-2023 Кащука и Судакова. Именно полузащитник Шахтера голом с пенальти вывел вперед украинцев.

Однако на последней минуте основного времени форвард "Фурии Роха" Руис сравнял счет. К сожалению, наша команда не смогла удержать победный результат.

В итоге молодежная сборная Украины сыграла вничью с одним фаворитом турнира и финишировала на втором месте группы В. В четвертьфинале подопечные Ротаня сыграют с победителем квартета D.

Видеообзор матча Испания – Украина