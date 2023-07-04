Україна зуміла вийти у півфінал Євро-2023, обігравши у чвертьфіналі збірну Франції з рахунком 3:1. Окрім виходу в півфінал, наша команда також отримала і путівку на Олімпіаду-2024 в Парижі.

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Тепер у півфіналі молодіжна збірна України зіграє проти Іспанії. З цією командою наші футболісти вже зустрілися на Євро-2023 – у третьому турі групового етапу. Тоді матч закінчився в бойову нічию 2:2, а іспанцям вдалося уникнути поразки лиш завдяки голу на останній хвилині зустрічі.

Матч Україна – Іспанія відбудеться 5 липня. Початок о 22:00 за київським часом. Гра відбудеться в Бухаресті.

Ексклюзивний транслятор молодіжного чемпіонату Європи з футболу 2023 на території України – Суспільне Спорт. Тож матч Україна – Іспанія наживо покажуть на місцевих телеканалах Суспільного, а також на Youtube-каналі Суспільне Спорт. Також буде доступна трансляція на Радіо Промінь.

Відеотрансляція матчу Україна – Іспанія на Євро-2023 буде доступна на сайті 24 Каналу в цій новині за 30 хвилин до початку матчу.