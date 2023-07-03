На Олимпийских играх выступают 16 футбольных сборных. Европа имеет квоту в четыре команды. Однако одну путевку получила сборная Франции в качестве хозяйки Олимпиады-2024 в Париже. Следовательно, еще три путевки разыгрывались по итогам молодежного чемпионата Европы 2023 года. Сборная Украины, сумевшая выйти в полуфинал Евро-2023, получила также и путевку на Олимпиаду-2024.

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Не все поедут на Олимпиаду-2024

В заявке сборной Украины на Евро-2023 есть 23 футболиста. На Олимпиаду-2024 можно взять только 18 игроков.

Регламент предусматривает, что они должны родиться после 1 января 2001 года. Однако каждая сборная может внести в заявку до трех игроков старше этого возраста (так на Олимпиаду-2020 в Токио попал 38-летний в то время Дани Алвес в составе сборной Бразилии, с которой и стал олимпийским чемпионом).

Например, в составе молодежной сборной Украины на Евро-2023, которая и получила путевку на Олимпиаду-2024, есть несколько футболистов, родившихся ранее, чем 1 января 2001 года. В их числе и один из лидеров команды Артем Бондаренко (21 августа 2000 года). А также Александр Сирота (11 июня 2000 года), Максим Таловеров (28 июня 2000 года), Ростислав Лях (12 октября 2000 года), Алексей Кащук (29 июня 2000 года), Дмитрий Крыськив (6 октября 2000 года) и Александр Назаренко (1 февраля 2000 года). Они смогут попасть на Олимпиаду-2024 только в том случае, если займут одно из трех мест для футболистов старше 23 лет. Хотя эти места могут достаться и другим футболистам.

Кто выступит на Олимпиаде-2024

В мужском футбольном турнире Олимпиады-2024 примут участие 16 сборных. Пока известны имена шести команд.

Европа: Украина, Испания, Израиль, а также Франция как хозяйка турнира

Африка: на турнире выступят три сборные, которые определятся после матчей 4 – 7 июля. Среди претендентов – Марокко, Мали, Египет, Гвинея.

Азия: три сборных, которые определятся в мае 2024 года

Южная Америка: две команды, даты матчей пока не утверждены

Южная и Центральная Америка: две команды – США и Доминиканская Республика

Океания: одна команда, которая определится в сентябре 2023 года

Еще один участник Олимпиады-2024 определится в плей-офф между четвертыми командами Африки и Азии.

Формат турнира и даты матчей

Участники футбольного турнира на Олимпиаде будут разбиты на четыре группы по четыре команды. Две лучшие команды из каждого квартета выходят в плей-офф. Далее они соперничают в четвертьфинале, победители которого выходят в полуфинал. Победители полуфиналов сыграют в финале за золотые награды Олимпиады-2024, а неудачники полуфиналов – в матче за третье место и бронзовые медали.

Футбольный турнир на Олимипаде-2024 будет принимать сразу семь городов Франции. Кроме Парижа, игры будут проходить в Нанте, Бордо, Лионе, Сент-Этьене, Марселе и Ницце.

Стартует футбольный турнир 24 июля. В этот день пройдут матчи первого тура группового этапа. 26 июля – второй тур, а 30 июля – третий тур. Четвертьфинальные поединки запланированы на 2 августа. Полуфиналы – 5 августа. Матч за третье место сыграют 8 августа, а победитель Олимпиады-2024 определится в финале 9 августа.