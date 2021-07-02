Команда Шевченко попытается "утопить" надежды Англии на Евро-2020: прогноз на матч 1/4 финала

Сборная Украины 3 июля попытается создать сенсацию в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии. Букмекеры оценили шансы обеих команда на победу в этой игре, которая позволит стать участником полуфинала турнира.

Украина – Англия: битва за полуфинал

В 1/8 финала Англия выбила беззубую Германию, которая в этой встрече не показала абсолютно ничего. Можно вспомнить лишь промах Томаса Мюллера с убойной позиции. Англичане воспользовались этим и выбили бундестим с Евро-2020. Команда Гарета Саутгейта за 11 минут второго тайма подарила себе победу во встрече (2:0). Голами отличались Стерлинг и Кейн.

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Украинская сборная сыграла очень сложный матч против шведов. Команды определили победителя встречи только в дополнительных таймах. Хотя поединок и вообще мог быть переведен в серию послематчевых пенальти. Лишь гол Артема Довбика на 120+1 минуте вывел команду Андрея Шевченко в четвертьфинал чемпионата Европы (2:1).

Первый гол "сине-желтых" в матче забил Александр Зинченко, который получил награду от УЕФА и стал лучшим игроком матча согласно нескольким статистическим порталами.

История говорит

Сборные Украины и Англии сыграли между собой 7 матчей. Только одна победа в активе украинцев при четырех поражениях. Еще две игры завершались мировыми.

Последний раз эти национальные команды выходили на одно футбольное поле в далеком 2013 году, когда в отборе на чемпионат мира расписали "сухую" ничью 0:0.

Кадровые изменения в сборной Украины

Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Встречу рассудит немецкая бригада во главе с Феликсом Брыхом. Поединок начнется в 22:00 в Риме на стадионе "Олимпико".

Расположение команды уже покинули Денис Попов и Артем Беседин. Оба завершили свои выступления на Евро-2020 из-за травмы. Артем в поединке против шведов сыграл меньше десяти минут и покинул поле лишь с помощью медиков. Беседин в борьбе пытался первым дотянуться до мяча, в тот момент защитник Швеции Даниельсон хотел сыграть на опережение, но вместо сыграть в мяч въехал прямой ногой шипами в ногу Артема.

Нападающий сразу полетел в Киев, где прошел медицинское обследование. МРТ показало, что в Беседина частичное повреждение задней крестообразной связки, внутренней и внешней боковой связки, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой в Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала значительную травму. Ориентировочно срок восстановления футболиста составит 6 месяцев.

Зато есть и хорошие новости. В общую группу за день до матча вернулся Александр Зубков. Вингер сыграл лишь несколько минут в стартовом поединке группового раунда Евро-2020 против Нидерландов, в котором и получил повреждения.

Капитан украинской сборной Андрей Ярмоленко сыграл в последних трех матчах с англичанами.

Кроме Ярмоленко опыт поединков с Англией в "сине-желтой" футболке имеют голкипер Андрей Пятов, опорник Тарас Степаненко и полузащитник Роман Безус.

Кому отдает победу Favbet

Букмекеры отдают просто колоссальное преимущество англичанам. Их победа оценена в 1,45. А вот в победу команды Шевченко не слишком верят – аж 8,80. Мировая в основное время – 4,45.

Если англичане завершат первый тайм с победным счетом, то они уже своего не упустят – 1,98. Сколько пенальти будет назначено в игре? Без 11-метрового – 1,38. Лишь одно пенальти – 3,50.

Скорее всего, в матче будет забито 2 – 3 гола – 1,86. Эксперты прогнозируют, что встреча завершится со счетом 0:1 или 0:2 в пользу соперника Украины – 2,81 и 6,80 соответственно.

Футболисты сборной Англии первыми порадуют своих болельщиков голом – 1,34 . А на то, что первыми нули на табло размочат украинцы можно сделать ставку с коэффициентом 4,15. Результативность первого тайма будет ниже вторую 45-минутку – 2,29.

. А на то, что первыми нули на табло размочат украинцы можно сделать ставку с коэффициентом Результативность первого тайма будет ниже вторую 45-минутку – 2,29. Автоголов на этом чемпионате Европы не хватает. Будет ли досадная срезка в собственные ворота в этой игре? Да – 8. Нет – 1,06

Кто может записать свою фамилию на табло стадиона в Риме? Самые высокие шансы у Гарри Кейна и Доминика Калверта-Льюина – 2 и 2,20 соответственно. Гол одного из лидеров английской сборной Рахима Стерлинга оценен в 2,60.

Какие же коэффициенты на результативные удары украинцев?