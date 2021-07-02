Стиль игры против шведов
Николай Матвиенко признался, что украинская сборная уже не в первый раз играет по схеме 3 – 5 – 2 как было в матче со шведами. Команда Андрея Шевченко не раз использовала ее в предыдущих встречах. Например, в поединке с Францией, когда украинцы неожиданно для всех сыграли вничью.
Вот так Трое футболистов сборной Украины попали в топ-20 лучших игроков Евро-2020
По словам защитника, тренерский штаб детально изучил игру Швеции и объяснил футболистам, кто, где и как должен играть. После победы со шведами украинские игроки были на седьмом небе от счастья. После встречи каждый из футболистов получил немало поздравлений. Однако команда уже успокоилась и начала подготовку к поединку 1/4 финала против Англии.
Команда Шевченко верит в победу над Англией
Защитник донецкого Шахтера заявил, что украинская команда серьезно настроена на победу в следующей игре. Подопечные Шевченко не собираются просто так останавливаться на достигнутом, а хотят превзойти ожидания всего футбольного мира.
Выход в четвертьфинал – большой успех для Украины, но мы хотим большего. Нельзя просто так останавливаться на достигнутом и начать праздновать. На этой стадии турнира может стать что угодно. Мы верим, что способны пройти дальше,
– заявил защитник.
Между поединками со Швецией и Англией у обеих сборных было три дня отдыха. Но в таком безумном графике обеим командам уже приходилось играть. Поэтому футболисты должны быть готовыми к ожесточенной встрече.
- Матвиенко входит в топ-20 лучших футболистов Евро-2020. Также в этом списке находятся Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко – 4 и 20 места соответственно.
Матвиенко назвал Англию фаворитом противостояния. Все хорошо видели ее прошлые игры, как играла команда и ее мощный подбор состава. Украине будет сложно, но Николай повторяет, что на этой стадии возможно все, украинские футболисты верят в свои силы.