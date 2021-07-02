Восстановление Зубкова
Как известно, из 26 футболистов в обойме тренеров осталось 24 после травм Дениса Попова и Артема Беседина. А вот Александр Зубков наконец восстановился.
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Представитель Ференцвароша получил повреждение еще в стартовом матче Евро против Нидерландов и больше на поле не выходил.
Наш тренерский штаб на тактическом занятии разобрал матч со шведами с прицелом на следующий поединок против англичан. А когда в поле пустили журналистов, то среди них оказалось немало британцев, главными "подопечными" которых стали Роман Яремчук и Руслан Малиновский.