Финал Лиги чемпионов запланирован на 29 мая на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле. В УЕФА планируют, что этот матч смогут посетить болельщики.

В УЕФА рассчитывают, что как минимум 9 тысяч болельщиков смогу попасть на финал Лиги чемпионов в Стамбуле. По данным Daily Mail, о своем решении организация уже уведомила всех восьмерых участников четвертьфинала.

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Билеты на финальный матч будут распространяться только среди болельщиков участников финала. Кроме того, они будут только цифровыми на смартфонах. Таким образом в УЕФА постараются решить сразу несколько проблем:

перепродать билет не будет возможности, поэтому не будет спекуляций;

это ограничит риск распространения COVID-19.

Однако окончательное решение пускать ли болельщиков на трибуны будет принимать Турция, ведь это на ее территории состоится матч. Хотя в УЕФА с перспективой смотрят на это предложение, и не исключают возможности, что количество болельщиков на матче может быть еще больше – от 30% до 50% (вместимость Олимпийского стадиона "Ататюрк" в Стамбуле – 75415 мест).

Стоит отметить, что именно на этом стадионе должен был состояться финал Лиги чемпионов в 2020 году. Но из-за пандемии коронавируса почти все матчи плей-офф турнира перенесли в Лиссабон, а победителем стала немецкая Бавария.

Сейчас борьбу за победу в турнире ведут восемь клубов. В четвертьфинале сыграют: Манчестер Сити – Боруссия, Порту – Челси, Бавария – ПСЖ и Реал – Ливерпуль.