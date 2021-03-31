УЄФА зняв обмеження на перебування глядачів на трибунах
УЄФА офіційно зняв обмеження на перебування глядачів на трибунах футбольних стадіонів під час матчів. Відтепер кожна країна самостійно прийматиме рішення щодо кількості фанатів, які зможуть потрапити на стадіон.
Джерело:УЄФА
Обмеження більше не потрібне
Виконавчий комітет УЄФА переглянув своє рішення, коли в жовтні 2020 року дозволив повернути глядачів на матчі турнірів у розмірі 30% від місткості стадіону.
До слова УЄФА не розглядає проведення Євро-2020 без глядачів
Виконком визнав, що обмеження більше не потрібне через те, що епідеміологічна ситуація у країнах Європи значно різниться.
Відтепер рішення про допустиму кількість глядачів повинні приймати виключно належні органи місцевої чи державної влади.
Разом з тим, виконком запропонував залишити в силі рішення, що забороняє вболівальникам приїжджати на гостьові матчі. Заборону планують скасувати на фінали клубних змагань до травня 2021 року.
- Навесні 2020 року УЄФА заборонив проводити футбольні матчі з вболівальниками через пандемію коронавірусу.
Що відомо про повернення глядачів
- Велика Британія наприкінці весни планує допустити вболівальників на матчі останнього туру англійської Прем'єр-ліги. Окрім того, планують проведення з глядачами на трибунах одного з півфіналів Кубка Англії.
- Також Велика Британія готова прийняти додаткові матчі Євро-2020.
- Разом з тим, Данія стала першою країною, яка офіційно заявила, що прийме матчі Євро-2020 з глядачами на стадіоні. Євро-2020 у Копенгагені зможуть відвідати мінімум 12 тисяч вболівальників.
- Водночас УЄФА планує допустити обмежену кількість фанатів на фінал Ліги чемпіонів у Стамбулі (Туреччина).
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